Глава ЕК Фон дер Ляйен рассказала, когда Украину примут в альянс

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время выступления на пресс-конференции в Брюсселе ответила на вопрос журналистов, когда Украина может стать членом Евросоюза, сообщает агентство «РИА Новости».

Украина станет полноправным членом Евросоюза тогда, когда выполнит все необходимые реформы, заявила Урсула фон дер Ляйен. Спикер напомнила основный принцип формирования ЕС - принцип «членства по заслугам». Это значит, что стать частью ЕС может любая страна, которая борется с коррупцией, выполняет нормы международного права и имеет честную судебную реформу. Когда Киев проведет все реформы, страну сразу примут в альянс.

«Как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно», - рассказала глава ЕК

Глава ЕК призывает не ориентироваться на 2030 год, считая, что этот год войдет в историю, как год расширения Евросоюза. Спикер добавила, что невозможно назвать срок, которого конкретной стране будет достаточно для выполнения всех требований. Это индивидуальный процесс.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский рассказал, почему Варшава выступает против подачи Украиной заявки на вступление в ЕС.