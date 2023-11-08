Польша увязала вступление Украины в ЕС с эксгумацией останков жертв Волынской резни

До момента перезахоронения тех, кого замучили украинские националисты, не может идти речи о рассмотрении заявки Киева на вступление в Евросоюз.

С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его мнению, правительству Зеленского даже не стоит мечтать, что без эксгумации всех погибших от рук националистов Украина будет принята в объединение.

«Без решения этого вопроса не может быть многолетнего примирения с Украиной», - подчеркнул он во время выступления на Radio Zet.

Дипломат добавил, что между поляками и украинцами не завершен очень важный спор, в котором должна быть поставлена окончательная точка. Иначе они не смогут успешно сотрудничать между собой.