Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул написала на странице в интернет-мессенджере, что обязательно вернется в Молдавию, несмотря на исходящие от местных властей угрозы.

Спикер проинформирована, что в Молдавии звучат призывы арестовать ее в аэропорту, что против нее возбуждено уголовное дело, что ее могут даже не впустить в страну. Подобные угрозы свидетельствуют лишь о том, что глава Гагаузской автономии эффективно выполняет свои рабочие обязанности.

«Вижу, что в Кишиневе кое-кому наша работа и результаты снова не дают покоя. В этом нет ничего удивительного, когда центральная власть ничего не способна сделать, она всячески мешает тем, кто работает и показывает результат», — написала глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

Спикер отметила важность встреч с политическими лидерами различных дружественных стран с целью налаживания сотрудничества в разных сферах. Россия — не может быть страной-исключением. Рабочая поездка в России прошла продуктивно, отчиталась глава Гагаузской автономии Молдавии. Спикер пообещала поделиться подробностями после возвращения домой на брифинге в Кишиневе.

Ранее мы сообщали, что большинство молдован высказались против вступления в НАТО. Люди не поддерживают также объединение с Румынией.