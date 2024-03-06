Жители Молдавии прошли опрос, где ответили, хотят ли вступления в НАТО, ЕС и ЕАЭС, а также объединения с Румынией. Результаты публикуют аналитики Института развития социальных инициатив IDIS Viitorul и сайт Университетского фонда Черного моря.

По результатам опроса, 55,4% граждан Молдавии против вступления в НАТО, а 50% не поддерживают идею о вхождении в состав Румынии. За вступление в альянс высказались 28,5% опрошенных, а за объединение со страной-соседкой проголосовали 37,8%.

Отдельно спросили молдован и о том, хотели бы они оказаться в ЕС. Как ни странно, 54,5% поддержали эту идею, а 30,5% оказались против. К Евразийскому союзу (ЕАЭС) хотели бы присоединиться 41,5% респондентов, но почти 40% оказались категорически против этого.

Ранее сообщалось, что в Кремле выразили готовность помочь Приднестровью, где пожаловались на притеснение со стороны Молдавии.