Во время доклада глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороны и вооруженных сил Седрик Перрен проинформировал, что ВСУ за несколько суток выпускают столько снарядов 155 калибра по объектам РФ, сколько во Франции производят за один год, сообщают РИА Новости .

На протяжении суток военные Украины выпускают на разных направлениях СВО примерно от пяти до восьми тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. В течение года Франция производит примерно 20 тысяч снарядов натовского образца. Получается, что год работы оборонных предприятий перекрывает потребности ВСУ примерно на три или четыре дня атак.

Седрик Перрен также отметил, что президент Франции заявлял о переходе к «экономике войны», но этого так и не произошло.

Обзор главы комиссии сената Франции о ситуации в зоне СВО опубликован в докладе на сайте ведомства.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Украины Рустем Умеров, исходя из мер осторожности из-за уличных беспорядков, не поедет в Париж. В столице Франции он собирался провести встречу со своим коллегой Себастьяном Лекорню.