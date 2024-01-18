Глава Минобороны Украины Умеров испугался беспорядков в Париже и отказался ехать во Францию

Министр обороны Украины Рустем Умеров не поедет в Париж, где собирался провести встречу со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Как сообщает AFP со ссылкой на заявление пресс-службы французского оборонного ведомства, в отказе Киева значится формулировка «по соображениям безопасности».

Что именно имеется ввиду не уточняется. Однако известно, что Париж снова захлестнула волна уличных беспорядком недовольных правительством и президентом Пятой республики Эммануэлем Макроном.

«Умеров отменил запланированный на четверг визит во Францию "по соображениям безопасности», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Умеров и Лекорню собирались дать старт конференции «Артиллерийской коалиции», а после посетить французские промышленные объекты. Теперь же запуск главы военных ведомств Франции и Украины сделают запуск по видеосвязи.

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