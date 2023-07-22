Глава Крыма Аксенов: Беспилотник поразил склад боеприпасов
Фото: [©Дмитрий Макеев/РИА Новости]
Глава республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что вследствие атаки украинского беспилотника на склад боеприпасов началась детонация снарядов, пишет агентство «РИА Новости».
Сергей Аксенов отмечает, что мирные жители не пострадали. Было принято решение об эвакуации населения в более безопасные места. Будут организованы пункты временного размещения, которые расположат в радиусе не менее чем пяти километров от склада с боеприпасами. В целях безопасности на железной дороге Крыма временно приостановлено движение. Власти предпринимают все меры, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия атаки.
Украина регулярно атакует территорию полуострова беспилотниками. Часть удается сбивать в воздухе до поражения целей. В четверг, 20 июля, вследствие удара беспилотником в Крыму погибла 14-летняя девочка.