Глава Крыма Аксенов: Беспилотник поразил склад боеприпасов

Сергей Аксенов отмечает, что мирные жители не пострадали. Было принято решение об эвакуации населения в более безопасные места. Будут организованы пункты временного размещения, которые расположат в радиусе не менее чем пяти километров от склада с боеприпасами. В целях безопасности на железной дороге Крыма временно приостановлено движение. Власти предпринимают все меры, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия атаки.

Украина регулярно атакует территорию полуострова беспилотниками. Часть удается сбивать в воздухе до поражения целей. В четверг, 20 июля, вследствие удара беспилотником в Крыму погибла 14-летняя девочка.