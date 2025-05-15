Глава Крыма предложил запретить мигрантам приезжать в Россию с семьями

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил о намерении представить на федеральном уровне ряд законодательных запретов и ограничений, которые будут регулировать правила пересечения границы для иностранных граждан и их дальнейшее пребывание на территории страны.

Глава Крыма предлагает запретить трудовым мигрантам приезжать в Россию со своими семьями. Также Сергей Аксенов считает рациональным решением не разрешать иностранным жителям получать гражданство РФ на основании трудовой визы.

«Приехали — поработали — спасибо — до свидания», — написал глава Крыма Аксенов.

Глава Крыма уверен, что не стоит допускать организации этнических анклавов на территории РФ. Единственная мера наказания, допустимая для мигрантов, — выдворение из страны. Аксенов уверен, что необходимо ужесточать правила миграционной политики. Государство должно контролировать трудовую миграцию. Глава считает, что предложенные им меры относятся к вопросам национальной безопасности России, но не имеют отношения к дискриминации по национальному или религиозному признаку.

«Поручил подготовить нормативные документы для последующего внесения на рассмотрение Государственной Думой РФ», — отметил Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Польши призвал ущемить в правах украинцев, проживающих на территории республики.