Кандидат в президенты Польши призвал ущемить украинцев в их правах

Кандидат на пост президента Польши от партии «Конфедерация» Славомир Ментцен в эфире радиостанции Zet высказал мнение, что права украинских мигрантов необходимо ущемлять.

Политик высказал мнение, что в настоящее время мигранты с Украины наделены слишком большим количеством прав. По его мнению, для равенства с населением республики необходимо ущемить их права.

«В Польше действительно много украинцев, у них слишком много прав», — возмутился политик.

Кандидат на пост польского президента уверен, что украинским мигрантам не стоит предоставлять привилегии в системе здравоохранения. Кроме того, Славомир Ментцен возмущен, почему украинцы на основании предоставленных им социальных пособий получают выплаты на детей.

Политик также высказал мнение, что Польше должно быть безразлично, где будет проходить государственная граница между РФ и Украиной. По его мнению, юридический статус Крыма также никак не отразится на развитии Польши. Данный вопрос не находится в сфере интересов Варшавы, уверен политик.

Ранее газета Times сообщала, что в Польше за три года отношение к украинским беженцам стало хуже.