Глава Кузбасса от имени жителей округа поздравил президента РФ с днем рождения

Глава региона отметил, что поздравляет российского лидера от имени всех жителей Кузбасса. По мнению губернатора, под руководством президента Путина Россия укрепила позиции на мировой арене. Страна способна достойно отреагировать на любой геополитический вызов. Внутри страны президент уделяет особое внимание развитию каждого региона.

Губернатор рассказал, что в Кузбассе реализован ряд проектов: открываются новые больницы, строятся современные учебные учреждения, модернизируется промышленность. Принятые меры позволяют создать для жителей комфортную среду проживания. Проекты реализуют при поддержке президента РФ.

«Каждая такая инициатива — это вклад в благополучие наших семей, в будущее детей», — написал губернатор Кузбасса.

Илья Сердюк считает, что глубокая преданность России, твердая воля и стратегическое мышление Владимира Владимировича — пример для всех граждан.

