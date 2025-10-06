Владимир Путин — от ленинградского двора до Кремля: редкие и удивительные факты биографии президента к его дню рождения

7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает день рождения, ему исполняется 73 года. За десятилетия своей карьеры он прошел путь от ленинградского юриста и офицера разведки до одного из самых влиятельных политиков XXI века. Его биография известна многим, но в жизни российского президента есть и интересные, порой неожиданные факты, отражающие его характер и увлечения. Самые любопытные из них — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

От ленинградского двора до главы государства

Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, в семье рабочих. Его отец, Владимир Спиридонович Путин — ветеран Великой Отечественной войны, трудился на заводе, а мать, Мария Ивановна Шеломова, пережила блокаду Ленинграда. Владимир был третьим ребенком в семье и единственным, кто выжил: два старших брата умерли в детстве, один из них — во время блокады. Семья жила в коммунальной квартире на Басковом переулке, типичной для послевоенного Ленинграда.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

После окончания школы Путин поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1975 году. Его дипломная работа была посвящена вопросам международного права — «Принцип наиболее благоприятствуемой нации». В том же году он начал службу в органах государственной безопасности СССР — КГБ. Прошел подготовку в Школе разведки и был направлен во внешнюю разведку.

С 1985 по 1990 год служил в Германской Демократической Республике, в городе Дрезден, где работал в советской резидентуре. После возвращения в Ленинград преподавал в университете, а затем стал помощником мэра города Анатолия Собчака, курируя международные связи и инвестиционные проекты.

В 1998 году Путин был назначен директором ФСБ РФ, а в августе 1999 года — премьер-министром страны. После отставки Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года стал исполняющим обязанности президента России. В марте 2000 года был избран на эту должность и вступил в первый президентский срок. В 2008-2012 годах занимал пост премьер-министра, а затем вновь был избран президентом. За время его руководства реализованы крупные инфраструктурные и международные проекты, в их числе Олимпийские игры в Сочи (2014), Чемпионат мира по футболу (2018), строительство Крымского моста и газопровода «Сила Сибири».

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Связь с Лениным и Сталиным

С юных лет Путин занимался спортом. Он увлекся боевыми единоборствами — сначала боксом, затем самбо и дзюдо. В 1975 году получил звание мастера спорта СССР по самбо, позже стал мастером спорта по дзюдо. В 2012 году Международная федерация дзюдо присвоила ему восьмой дан — одно из самых высоких званий, которым обладают немногие спортсмены за пределами Японии. Путин также является соавтором книги «Дзюдо: история, теория, практика», изданной в России и за рубежом.

Интересный штрих в семейной истории Путина связан и с его дедом, Спиридоном Ивановичем Путиным. Он был поваром и работал на правительственной кухне, где готовил для государственных деятелей СССР — Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Позднее трудился в санатории для руководящих работников партии.

Президент России известен своей любовью к активному образу жизни. Он увлекается хоккеем, горными лыжами, рыбалкой и верховой ездой. Кадры, на которых он ловит рыбу в Туве, управляет катером или путешествует по Алтаю, широко публиковались мировыми агентствами. Кроме того, Путин свободно говорит по-немецки — знание языка он приобрел во время службы в ГДР. Он также понимает английский язык и нередко использует его на международных встречах.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Малоизвестный факт для многих россиян, но показывающий разносторонность российского лидера, — Путин уже долгие годы играет на пианино. В 2010 году во время благотворительного концерта в Санкт-Петербурге он исполнил известную песню «Blueberry Hill». Видео его выступления стало вирусным и собрало миллионы просмотров по всему миру.

Путин традиционно отмечает день рождения без пышных торжеств. Иногда он проводит этот день на рабочем месте, иногда — на природе или в кругу семьи.

