Глава мальдивского МИД рассказал об отношении к туристам из РФ

Глава мальдивского МИД Абдулла Шахид в интервью агентству ТАСС рассказал, с каким уважением и благодарностью в регионе относятся к туристам из России, которые выбирают Мальдивы для проведения своего отпуска.

«Я надеюсь, что на Мальдивах будет больше россиян. Туристов из России здесь очень любят», - рассказал глава мальдивского МИД Абдулла Шахид

Мальдивский дипломат отметил, что даже в период распространения СOVID-19 поток российских туристов не прекращался. Абдулла Шахид поблагодарил людей за такой выбор. Границы Мальдив на время пандемии были закрыты только на три месяца. Сразу после разрешения снова приезжать на островное государство, россияне активно приобретали билеты. Основным источником дохода местных жителей является именно туризм, поэтому поток туристов из РФ помог избежать кризиса в период пандемии.

«Мы очень благодарны российским туристам за то, что они приезжали на Мальдивы», - отметил Абдулла Шахид

Абдулла Шахид отметил, что в нынешнем сезоне на остров приезжает много жители Индии. Россияне занимают второе место по посещаемости островного государства.