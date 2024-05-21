Глава МИД Чехии: ЕС разрешил использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи ВСУ

Глава МИД Чехии Ян Липавский на странице в социальной сети проинформировал о положительном решении Евросоюза. Деньги, полученные от доходов от продаж замороженных активов Центрального банка России, будут в полном объеме направлены на помощь ВСУ.

Спикер отметил важность восстановления территорий Украины, которые пострадали от последствий вооруженных действий. Однако 90% из полученных средств Киев будет обязан потратить на нужды ВСУ. На протяжении 2024 года Украина получит до трех миллиардов евро. В последующие годы деньги также будут переданы украинскому правительству.

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщил, что Украина получит деньги уже в июле 2024 года. Решение вступит в силу после публикации о нем в официальном журнале ЕС.

Всего после начала специальной военной операции страны Запада заморозили около €260 млрд активов (наличные деньги и ценные бумаги) Центробанка России.

Ранее новый исполнительный директор Euroclear Убрэн сообщил, что в случае конфискации российских активов пострадают многие международные финансовые рынки.