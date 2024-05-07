«Откроется ящик Пандоры»: глава Euroclear про конфискацию российских активов

В случае конфискации активов России, которые в настоящее время заморожены на площадке Euroclear, будет открыт ящик Пандоры и под угрозой окажутся многие финансовые рынки. Об этом в беседе с Echo сказала Валери Убрэн, новый исполнительный директор Euroclear.

По словам руководителя, если суверенные российские активы будут конфискованы, запустится необратимый процесс. Чтобы его предотвратить, представители Euroclear очень большое количество времени проводят с европейскими и американскими властями, которым пытаются объяснить последствия данной меры. В связи с тем, что названная площадка имеет системное значение, любое идущее ей во вред решение окажет влияние на мировые финансовые рынки.

Ранее мы писали о том, что делегация из Московской области посетила Китай, где ознакомилась с местным подходом к подготовке кадров. В частности, изучался опыт технологического колледжа в городе Уху.