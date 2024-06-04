Глава МИД Фидан: Турция будет наблюдать за развитием БРИКС и может стать ее членом

Глава МИД Хакан Фидан заявил, что не исключает возможности вступления Турции в БРИКС, сообщают местные СМИ.

Государственное агентство Anadolu проинформировало, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен на следующей неделе посетить Россию. В рамках рабочего визита дипломат хочет присутствовать на совете глав МИД БРИКС. Не исключено, что на встрече обсудят шанс вступления Турции в БРИКС и последующие возможные риски.

На мероприятии в Центре Китая и глобализации (CCG) в Пекине спикер также заявил, что на протяжении текущего года Анкара хочет более внимательно изучать деятельность БРИКС, сообщило издание South China Morning Post.

«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС», — заявил глава МИД Хакан Фидан.

Глава признал, что некоторые европейские страны выступают против такой интеграции. Однако Анкара видит большой потенциал БРИКС. Организация превращается в важную платформу для сотрудничества многих стран.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что БРИКС будет рад расширению. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно воспринимает, что соседние страны были заинтересованы в сотрудничестве. На встрече, к которой Россия готовится с особенной тщательностью, вопрос присоединения Турции может быть рассмотрен, сообщили РИА Новости.

Напомним, Турция входит в НАТО. Ранее мы сообщали, что в США обсуждают санкции против стран, отказавшихся от доллара.