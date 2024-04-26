В США обсуждают санкции против стран, отказавшихся от доллара

Команда кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждает санкции для предотвращения отказа от доллара ряда стран, пишет Bloomberg.

Речь идет о странах, которые в двусторонней торговле используют не доллар, а национальные валюты. Прежде всего, это члены БРИКС, которые задумываются о создании собственной платежной системы в рамках организации.

В марте Дональд Трамп открыто сказал, что «ненавидит, когда страны отказываются от доллара». Такое положение дел он назвал равносильным «проигрышу в революции».

В качестве контрмер команда Трампа рассматривает экспортный контроль, введение тарифов и обвинения в валютной махинации.

С января 2024 года полноправными членами БРИКС являются 10 стран, на которые приходится 40% мировой экономики. В апреле о желании вступить в организацию объявила Колумбия.