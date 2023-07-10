Глава МИД Кулеба: Вступление Украины в НАТО пройдет без плана действий по членству

В своей социальной сети глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поделился информацией, по каким стандартам пройдет вступление государства в альянс НАТО, пишет агентство « РИА Новости ».

Дмитрий Кулеба рассказал, что НАТО примет Украину в альянс без необходимости обязательного выполнения плана действий по членству. Глава МИД выразил благодарность за подобное решение. Он уверен, что отмена плана действий уже в ближайшем будущем поможет Украине стать полноценным членом организации. Также такой шаг со стороны НАТО доказывает готовность альянса принять Украину.

Со стороны НАТО пока подтверждение подобной информации не поступало. Предполагается, что об этом проинформируют общественность в ходе июльского саммита НАТО. Ранее издание «Politico», ссылаясь на собственные источники в правительстве США, писало о намерении президента Байдена в виде исключения отменить ПДЧ (план действий по членству) для Киева.