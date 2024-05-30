Глава МИД Лавров: РФ воспримет передачу Украине F-16 как сигнал в ядерной сфере

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал РИА Новости , что Кремль воспримет передачу Украине американских истребителей F-16 как сигнал от НАТО в ядерной сфере.

Спикер отметил, что переданные Украине натовские вооружения Армия России успешно ликвидирует. Истребители F-16 не станут исключением. Стоит учитывать, что появление самолетов не изменит ход СВО.

«Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО», — заявил Сергей Лавров.

Заявления о поставках истребителей — это сигнал со стороны НАТО и США, что они готовы идти на крайние меры для победы Украины в СВО. Глава МИД напомнил, что в ближайшее время Россия и Белоруссия проведут очередные совместные учения с применением нестратегического ядерного оружия. Спикер надеется, что это также станет сигналом для Запада о недопустимости усугубления ситуации в зоне спецоперации из-за возможных трагических последствий для всего мира.

Ряд стран намерены передать Украине истребители, но при одном условии — украинские пилоты должны пройти специализированное обучение. Украинцы группами выезжают в различные страны, где проходят курсы по пилотажу. Сначала им предоставляют для занятий тренажеры, а затем разрешают управлять боевыми машинами.

Ранее эксперт Андрей Клинцевич рассказал, как появление самолетов F-16 на территории Украины отразится на ситуации на линии боевого соприкосновения для ВС РФ.