Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич уверен, что передача Украине американских истребителей не изменит ситуацию в зоне СВО в пользу Киева, пишет интернет-издание «Абзац» .

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что в ближайшее время Королевство и Украина официально подпишут соглашение. В документе будет указано, что Бельгия к 2028 году передаст Киеву 30 американских истребителей F-16. Часть самолетов отправят уже в нынешнем году.

Эксперт Андрей Клинцевич уверен, что Бельгия предоставит Украине устаревшие модели самолетов. Конечно, эти истребители будут иметь возможность стрелять. Однако Россия не допустит этого. В первую очередь военнослужащие атакуют аэродромы, чтобы исключить возможность взлета натовских самолетов. Передать сразу 30 единиц техники королевство также не сможет.

«Вопрос в количестве: если у России сотни самолетов, то десятками перехватить инициативу в небе Киев не сможет, и до 2028 года картину не поменять», – отметил эксперт.

Эксперт отметил, что НАТО надеется, что до 2028 года Украина еще будет существовать как независимое государство.

Ранее мы сообщали, что в МИД РФ назвали украинские F-16 потенциальными носителями ядерного оружия.