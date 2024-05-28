Глава МИД Лябиб: к 2028 году Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16

Глава МИД королевства Аджа Лябиб в эфире радио RTL заявила, что к 2028 году Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16, причем первые американские истребители будут переданы Киеву уже в нынешнем году.

Министр напомнила, что в ближайшее время в рамках рабочего визита президент Украины Владимир Зеленский приедет в Брюссель. Стороны обсудят меры безопасности и подпишут ряд соглашений. Передача Киеву истребителей будет официально запротоколирована на встрече лидеров стран.

«Бельгия обязуется передать Украине тридцать своих истребителей F-16 к 2028 году», — заявила глава МИД королевства Аджа Лябиб.

Военный аналитик Игорь Коротченко рассказал РИА Новости, что подобные заявления главы МИД свидетельствуют о готовности Бельгии поддерживать Украину на протяжении всего периода проведения СВО. В Бельгии готовятся к войне на истощение. Длительные сроки поставок обусловлены также тем, что для обучения украинских пилотов требуется много времени.

В Кремле уже неоднократно отмечали, что Россия будет зеркально отвечать на любые провокационные действия со стороны западных партнеров киевского режима.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что поставки западного оружия не изменят ситуацию для ВСУ.