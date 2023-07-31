Глава МИД Турции рассказал, как конфликт на Украине повлияет на отопительный сезон

Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что конфликт на Украине негативно отразится на ближайшем отопительном сезоне в странах Евросоюза, пишет агентство ТАСС .

«Спрогнозировать завершение энергетического кризиса, в центре которого оказалась Европа с началом конфликта на Украине, пока не представляется возможным. Предстоящей зимой в Европе может быть [новый] кризис», - отметил глава МИД Турции Хакан Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан констатировал, что в Европе уже начался энергетический кризис. Причина – конфликт на Украине. Ближайший отопительный сезон также может проходить тяжело из-за того, что ситуация остается неразрешенной. Проблемы возникнут не только из-за ограничений в поставках энергоносителей, но и дестабилизации ценовой политики.

«Газопровод TANAP является одним из важных поставщиков газа в Европу», - рассказал МИД Турции Хакан Фидан

Власти Турции уже начинают искать способы решения данной проблемы. В ходе переговоров с азербайджанским главой МИД Джейхуном Байрамовым Хакан Фидан обсудил возможности увеличения мощностей Трансанатолийского газопровода. Азербайджан и Турция готовы развивать сотрудничество, чтобы помочь Европе пережить зимний период. Ранее в Турции уже неоднократно сообщали о намерении увеличить поставки газа из Азербайджана. Сотрудничество в энергетической сфере будет лишь развиваться.

TANAP предназначен для транспортировки газа из Азербайджана в европейские страны.