Глава МИД Венгрии считает невозможным вступление Украины в НАТО

В понедельник, 3 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказал мнение о вступлении Украины в НАТО, пишет ТАСС .

Глава МИД Венгрии считает, что НАТО не может принять Украину в свой альянс до того момента, пока в стране не прекратится вооруженный конфликт. В июле в Вильнюсе состоится саммит НАТО. По мнению представителя венгерского правительства Украине не стоит ждать приглашения на вхождение в альянс. Политик отметил, что в частных беседах многие коллеги из европейских стран придерживаются такого же мнения.

«Этот вопрос не может быть включен в повестку дня», - глава МИД Венгрии ответил на вопрос журналистов о возможности приглашения Украины в НАТО в момент заседания саммита в июле в Вильнюсе.

Отмечается, что на встрече с журналистами присутствовал не только глава МИДа Венгрии. В Будапешт с рабочим визитом прибыл министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Влаховский. Политики дали совместную пресс-конференцию.