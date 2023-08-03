Глава Минобороны Блащак: Польша будет укреплять границу с Беларусью после провокаций

Министр национальной обороны республики Польши Мариуш Блащак провел совещание с военными, в ходе которых рассказал о важности укрепления границы с Беларусью, сообщает агентство «РИА Новости».

«Это было мое распоряжение усилить военное присутствие на границе. Польские власти, польское правительство делает очень много для того, чтобы обеспечить безопасность», - отметил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак

Мариуш Блащак рассказал, что границу постоянно укрепляют, но и в дальнейшем будут продолжать данный процесс. Министр национальной обороны республики отметил, что Беларусь – это провокатор и агрессор, поэтому в Польше вынуждены защищать свои территории.

В Минобороны Польши обеспокоены недавним инцидентом, когда два белорусских вертолетов пересекли воздушное пространство Республики. В Минобороны Беларуси данную информацию официально опровергли. Патрулирование действительно проводилось, но исключительно на территории Беларуси вдоль границы с Польшей. В Минобороны Польши игнорируют заявления. Информацию о нарушении пространства передали в НАТО.

Председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский также заявил ранее, что Польша укрепляет границы из-за присутствия на территории Беларуси потенциального врага – ЧВК «Вагнер».