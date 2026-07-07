Крупные заводы СНГ массово переобувают рабочих в ботинки из Наро-Фоминска

Обувная фабрика VERT из Наро-Фоминска, запущенная полтора года назад, уже вышла на серийные поставки защитной обуви в страны СНГ. При объеме производства 13 тысяч пар в месяц предприятие технически готово увеличить мощность вдвое, но упирается в нехватку рабочих рук и необходимость новых контрактов. Об этом пишет REGIONS .

Молодое производство в Наро-Фоминске уверенно заявляет о себе на рынке средств индивидуальной защиты. За полтора года фабрика VERT вложила 100 миллионов рублей в разработку модельного ряда и оснащение цехов, а главный козырь компании — анатомические колодки, спроектированные при участии специалистов немецкого бренда Fagus. Такой подход обеспечивает рабочим комфорт в течение всей смены, что ценят крупные промышленные заказчики.

Основной канал сбыта — предприятия, закупающие спецобувь для сотрудников. Благодаря сотрудничеству с крупным дистрибьютором продукция VERT уже поставляется в Казахстан, Белоруссию и Азербайджан, успешно конкурируя с азиатскими брендами и отечественными гигантами. Гендиректор Вадим Ничиков отмечает, что мощности пока загружены лишь на 40 процентов, хотя проектная планка — 30 тысяч пар в месяц — достижима при наличии спроса.

Главным тормозом для масштабирования остается кадровый голод. Обувная отрасль остро нуждается в рабочих и технологах, однако фабрике удалось собрать и обучить команду из 35 человек. О полной окупаемости 100 миллионов рублей говорить рано, но руководство строит планы поэтапно расширять штат и наращивать выпуск по мере заключения новых контрактов с промышленными гигантами.