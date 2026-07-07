Алые чаши в лесах Звенигорода: «кровавые» грибы из соцсетей оказались не мистикой, а деликатесом

Ярко-красные грибы, похожие на кровавые чаши, взбудоражили любителей тихой охоты в Звенигороде. Фотографии необычных лесных обитателей заполонили соцсети, породив слухи от мистических до тревожных. Опытный грибник объяснил, что за «страшилка» выросла в подмосковных лесах и можно ли ее класть в корзину.

Жителей Звенигорода встревожили необычные находки в местных лесах — алые грибы в форме блюдец, которые словно сошли со страниц фэнтези-романов. Однако, как пояснил корреспонденту REGIONS опытный грибник Валерий Князев, никакой мистики в этом нет. За эффектной внешностью скрывается саркосцифа, известная также как «алая эльфова чаша», «бабушкины ушки» или «пепица красная». Этот гриб действительно смотрится как живое украшение леса, вырастая на гниющей древесине и ярко контрастируя с зеленым покровом.

Несмотря на пугающий вид, саркосцифа считается съедобным грибом. Но просто так отправить ее на сковороду не получится: грибы часто врастают в лесной мусор, очистка требует терпения, а текстура после готовки может оказаться резинистой. Гурманы рекомендуют тщательно отмачивать, несколько раз промывать и предварительно отваривать «чаши», после чего их можно жарить с луком, мариновать, тушить или добавлять в салаты.

Главное правило, как и для любых лесных даров, — собирать саркосцифу только в экологически чистых зонах, подальше от дорог и промышленных объектов. Так что «кровавые грибы» оказались не предвестниками таинственного, а просто удивительным природным деликатесом для самых любопытных и терпеливых грибников.