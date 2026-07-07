Идеальный и коварный гриб: в Солнечногорске у многоэтажки нашли чудо-шампиньон

Жительница подмосковного Солнечногорска обнаружила крупный шампиньон прямо под деревом у многоквартирного дома в центре города. Гриб выглядел настолько аппетитно, что мог бы украсить любой магазинный прилавок, однако миколог, оценив с REGIONS находку, категорически запретил отправлять его в сковороду.

Наталья Л., прогуливаясь по Банковской улице, заметила под деревом необычно крупный экземпляр шампиньона. Внешний вид гриба приятно удивил горожанку — он оказался крупнее и симпатичнее тех, что продают в супермаркетах. Однако радость от лесной находки в центре мегаполиса оказалась преждевременной.

Миколог Гавриил Мелькумов пояснил, что этот гриб, скорее всего, относится к луговым шампиньонам, которые охотно селятся рядом с человеческим жильем. Нередко они появляются целыми группами по пять-шесть штук в одном месте. Но есть одно «но»: плодовые тела грибов работают как губка, впитывая из окружающей среды поллютанты, тяжелые металлы и даже радиоизотопы. В черте города, рядом с дорогами и жилыми кварталами, концентрация этих веществ критически высока.

Специалист подчеркнул: употреблять в пищу грибы, собранные в городских условиях, крайне опасно. Даже если внешне они выглядят безупречно, их химический состав может нанести серьезный вред здоровью. Собирать дары леса, по словам эксперта, стоит исключительно в экологически чистых зонах, вдали от инфраструктуры и промышленных объектов.