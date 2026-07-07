По правилам или для смеха: в Шатуре велобайк с госномером оценили в ГАИ

Жительница Черустей решила выделиться на фоне велосипедистов, установив на свой двухколесный транспорт самодельный государственный номерной знак. Креативное решение с надписью «Е ЧЕРУСТИ КХ» вызвало бурное обсуждение в соцсетях, а в Госавтоинспекции пояснили, нарушает ли это закон. Подробности узнала редакция REGIONS .

Лето в Черустях оказалось богатым на нестандартные транспортные решения. В одном из местных пабликов появился снимок девушки на велосипеде с прицепленной тележкой, в которой комфортно расположился домашний пес. Однако главной деталью снимка стала табличка, закрепленная на багажнике: самодельный номерной знак с надписью «Е ЧЕРУСТИ КХ», стилизованный под автомобильные госномера.

Пользователи соцсетей оценили находчивость велосипедистки, назвав такое передвижение суперэкологичным и практичным. Собака на фото явно наслаждалась прогулкой, не испытывая ни малейшего дискомфорта.

Корреспонденты REGIONS обратились за разъяснением в подмосковную Госавтоинспекцию. В ведомстве пояснили: действующее законодательство никак не регулирует размещение на велосипедах табличек, имитирующих госномера. А значит, подобный креатив не запрещен и не влечет за собой административной ответственности. Единственное, что остается — оценить юмор и изобретательность жительницы Черустей, превратившей обычную прогулку в повод для улыбки.