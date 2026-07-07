Гонщик на куске металлолома: в Подмосковье ищут владельца «машины-скелета»

Поселок Белоомут в Луховицах Московской области несколько дней живет в напряжении — по улицам курсирует автомобиль без номеров и почти без кузова, наводя страх на прохожих. Местные жители бьют тревогу, а госавтоинспекторы уже взяли след «призрачного гонщика», пишет REGIONS .

Разбитое авто без половины каркаса и государственных регистрационных знаков бороздит улицы Белоомута уже не первые сутки. Состояние транспортного средства вызывает серьезные опасения у местных жителей: металлолом на колесах передвигается с явным нарушением всех мыслимых норм безопасности. Очевидцы отмечают, что водитель не обращает внимания ни на пешеходов, ни на элементарные правила дорожного движения.

Одна из жительниц поселка в эмоциональном обращении предупредила соседей об опасности, посоветовав убрать детей с улицы. Женщина назвала лихача «отбитым» и предположила, что он может находиться в неадекватном состоянии. По ее словам, ситуация повторяется несколько дней подряд, и скоро выходить на улицу станет страшно.

В луховицком отделе Госавтоинспекции уже зафиксировали сигнал от обеспокоенных граждан. По факту опасных поездок на неисправном автомобиле назначена проверка. Правоохранителям предстоит установить личность водителя и дать правовую оценку его действиям, которые превратили обычный поселок в сцену для трюков из фильма-катастрофы.