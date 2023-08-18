Глава минобороны Хренин: Запад пытается ослабить РФ развязыванием этнических конфликтов
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин выступил на пленарном заседании международного антифашистского конгресса, пишет агентство «РИА Новости». Спикер высказал мнение, что военное руководство Украины намерено спровоцировать катастрофу в Европе.
Глава минобороны Белоруссии считает, что Украина используют террористические способы ведения боевых действий в зоне СВО, при чем, иногда эти действия направлены даже против собственных мирных граждан. Гибнут мирные жители – граждане РФ, страдает инфраструктура. Руководство страны решило уничтожить русскоязычное население Крыма и Донбасса. Такие указания им пришли от западных партнеров. Виктор Хренин провел параллель между действия украинской армии и немецких фашистов.
«Можно прямо говорить о тотальных террористических практиках в отношении мирных граждан и объектов не только в России, но и Украине. Но даже фашисты по отношению к немцам - к собственным гражданам - подобного не практиковали», – считает глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин
Теперь начали угнетать жителей прибалтийских стран. В первую очередь населению запрещают разговаривать на русском языке, что нарушает их права. Белорусский министр понимает, с какой целью Запад целенаправленно и искусственно нагнетает обстановку вдоль границ с РФ. Лидеры надеются, что Россия начнет принимать участие во всех этнических конфликтах и станет слабой, а, значит, перестанет быть крупным игроком на мировой арене.