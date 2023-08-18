Глава минобороны Белоруссии считает, что Украина используют террористические способы ведения боевых действий в зоне СВО, при чем, иногда эти действия направлены даже против собственных мирных граждан. Гибнут мирные жители – граждане РФ, страдает инфраструктура. Руководство страны решило уничтожить русскоязычное население Крыма и Донбасса. Такие указания им пришли от западных партнеров. Виктор Хренин провел параллель между действия украинской армии и немецких фашистов.

«Можно прямо говорить о тотальных террористических практиках в отношении мирных граждан и объектов не только в России, но и Украине. Но даже фашисты по отношению к немцам - к собственным гражданам - подобного не практиковали», – считает глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин

Теперь начали угнетать жителей прибалтийских стран. В первую очередь населению запрещают разговаривать на русском языке, что нарушает их права. Белорусский министр понимает, с какой целью Запад целенаправленно и искусственно нагнетает обстановку вдоль границ с РФ. Лидеры надеются, что Россия начнет принимать участие во всех этнических конфликтах и станет слабой, а, значит, перестанет быть крупным игроком на мировой арене.