Глава МВД Финляндии призывает ужесточить правила выдачи ВНЖ россиянам

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен в эфире телеканала « Yle » высказала мнение, что правительство должно пересмотреть правила и условия выдачи ВНЖ россиянам с целью их ужесточения.

Стало известно, что Киев выдал запрос на задержание россиянина Воислава Тордена. Выяснилось, что он получил ВНЖ в Финляндии по причине родственных связей по линии супруги, которая проходит обучение в стране. Воислав Торден сменил имя и фамилию.

Ранее в документах было указано, что Воислав - это Ян Петровский. Мужчина был в розыске и входил в санкционный список. В Киеве предполагают, что в период с 2014 по 2015 год гражданин России принимал участие в военных действиях на территории ДНР. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен отметила, что обеспокоена подобным случаем.

«Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут угрожать национальной безопасности страны», - заявила глава МВД Финляндии

Россиянина Воислава Тордена задержали в июле. Теперь украинское правительство требует, чтобы его передали Киеву для собственного расследования. В настоящее время он задержан по причине нарушения финских норм иммиграционного законодательства. Российские дипломаты провели переговоры с финскими коллегами, чтобы иметь доступ к Воиславу Тордену. Посольство РФ общается с его адвокатом и родственниками.