Глава МВД Шутай-Эшток: Словакия на пороге гражданской войны после политически мотивированного покушения на Фицо

Спикер отметил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было политически мотивированным. Так, подозреваемый в нападении признался, что практически сразу после выборов стал думать о нападении. Он не поддерживает ту программу, которую представил и реализовывает Фицо.

«Это покушение было политически мотивированным», — подчеркнул Шутай-Эшток.

Пока премьер-министр Словакии Фицо после пятичасовой операции находится в больнице в достаточно тяжелом состоянии, в социальных сетях между гражданами разгораются жесткие дискуссии. В постах очень много слов, выражающих ненависть. Глава МВД призвал соотечественников немедленно прекратить писать гневные комментарии. Общество уже разделено на два лагеря. Любое обострение ситуации приведет к вооруженному конфликту внутри государства.

«Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны», — заявил глава МВД.

Телеканал Markiza сообщил, что нападавшему могут вынести решение о пожизненном заключении. Минимальный срок пребывания в колонии по инкриминируемой ему статье о покушении на умышленное убийство охраняемого лица из побуждений мести, составляет 25 лет.

Ранее мы сообщали, что депутат Государственной Думы Константин Затулин связал покушение на премьера Словакии с его позицией по Украине.