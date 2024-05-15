В Госдуме связали покушение на премьера Словакии с его позицией по Украине

Премьера-министра Словакии Роберта Фицо могли попытаться убрать из-за непопулярного на Западе мнения об украинском кризисе. Об этом заявил депутат Константин Затулин в беседе с «Газетой.ру» .

По словам парламентария, Фицо мог раздражать Брюссель и Вашингтон своей позицией по Украине. Словакский премьер был одним из немногих в Европе, кто призывал к благоразумию. Его мнение не совпадало с американским.

«В этом смысле он был человеком независимых мнений. Прошлое руководство Словакии превратило страну в хаб для советских вооружений, собранных со всей Европы для отправки на Украину. Фицо положил предел данной практике. Сложно сказать, кто на него покушался. ЕС, скорее всего, сделает все, чтобы представить это как случайность. Не нравился Фицо ни Брюсселю, ни Вашингтону», — отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ.

Больше всего политических точек соприкосновения у Фицо было с Орбаном, премьером Венгрии. Он тоже оказался для НАТО недостаточно антироссийским, за что подвергается критике Запада. Что касается словацкого премьер-министра, то он проводил взвешенную политику с учетом членства страны в ЕС.

Ранее сообщалось, что в Словакии подстрелили премьер-министра. Врачи борются за его жизнь, проводят операцию. Однако состояние уже называют критическим.