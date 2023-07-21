Глава Rheinmetall проигнорировал предупреждение РФ о возможных ударах

Глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер проинформировал, что предприятие собирается реализовывать планы по строительству филиала на территории Украины, несмотря на предостережения со стороны РФ, пишет агентство ТАСС .

Газета Bild публикует заявление германского бизнесмена Армина Паппергера. Он утверждает, что Украина нуждается в помощи, и концерт Rheinmetall готов делать все необходимое, чтобы облегчить Украине защиту своих территорий. Rheinmetall – компания, которая занимается производством танков и различных видов боевой техники. Планируется совместное сотрудничество с украинским предприятием «Укроборонпром». Кроме изготовления, концерн Rheinmetall проведет обучение украинских военных управлением своей техникой.

В четверг, 20 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления Армина Паппергера. Дипломат предупредила, что Россия будет воспринимать строительство завода как прямую угрозу. А само предприятие может стать объектовм для ударов. В свою очередь глава германского оборонного концерна отметил, что у них есть различные способы, как обезопасить свое предприятие. Никакие предупреждения со стороны РФ не изменят принятое решение.