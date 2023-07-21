Глава Rheinmetall проигнорировал предупреждение РФ о возможных ударах
Фото: [©Алексей Филиппов/РИА Новости]
Глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер проинформировал, что предприятие собирается реализовывать планы по строительству филиала на территории Украины, несмотря на предостережения со стороны РФ, пишет агентство ТАСС.
Газета Bild публикует заявление германского бизнесмена Армина Паппергера. Он утверждает, что Украина нуждается в помощи, и концерт Rheinmetall готов делать все необходимое, чтобы облегчить Украине защиту своих территорий. Rheinmetall – компания, которая занимается производством танков и различных видов боевой техники. Планируется совместное сотрудничество с украинским предприятием «Укроборонпром». Кроме изготовления, концерн Rheinmetall проведет обучение украинских военных управлением своей техникой.
В четверг, 20 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления Армина Паппергера. Дипломат предупредила, что Россия будет воспринимать строительство завода как прямую угрозу. А само предприятие может стать объектовм для ударов. В свою очередь глава германского оборонного концерна отметил, что у них есть различные способы, как обезопасить свое предприятие. Никакие предупреждения со стороны РФ не изменят принятое решение.