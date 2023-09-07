Глава Россотрудничества: В Армении пропал пророссийский активист Микаэл Бадалян
Фото: [©Антон Денисов/РИА Новости]
Глава Россотрудничества Евгений Примаков в интернет-мессенджере проинформировал о пропаже на территории Армении пророссийского блогера и активиста Микаэла Бадаляна, пишет агентство «РИА Новости».
Евгений Примаков ссылается на данные своих друзей, которые утверждают, что Микаэл Бадалян был похищен.
«Свидетелем похищения был местный священник Армянской церкви - то есть свидетель вроде как есть. Я очень встревожен», - написал глава Россотрудничества Евгений Примаков
Микаэл Бадалян ранее уже был задержан правоохранительными органами на территории Армении из-за политических убеждений. Теперь же неизвестные в масках похитили мужчину.
Евгений Примаков рассказал, что за сутки до похищения активист выступал в эфире радио «Спутник». Микаэл Бадалян жестко критиковал правительство Армении за выбранную антироссийскую политику.
«Мне не хотелось бы думать, что похищение Бадаляна как-то связано с его выступлением в радиоэфире», - отметил Евгений Примаков
Глава Россотрудничества выразил надежду, что в ситуации будут разбираться правоохранительные органы Армении. Также спикер просит информировать общественность о ходе расследования.