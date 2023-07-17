Глава РЗС Злочевский: Россия понесла существенные убытки из-за участия в зерновой сделке

Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в ходе пресс-конференции проинформировал, что Россия потеряла за год более одного миллиарда долларов из-за участия в зерновой сделке.

«Все с болью смотрели на то, как продлевалась эта сделка, наносящая ущерб российским зерновым поставкам», - рассказал глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский

Причина потери средств – образование дисконта цен на зерновые из России, которые были соизмеримы с мировым уровнем, пишет агентство «РИА Новости». Аркадий Злочевский уверен, что сумма в миллиард долларов – это не конечные данные. Если учитывать потери производителей удобрений, она значительно увеличится. Поэтому министры тяжело воспринимали необходимость участия России в зерновой сделке.

Сельскому хозяйству уже приходилось избавляться от дисконта цен. Проблема была особенно актуальной в 2022 году. Тогда министры нашли оптимальный выход из ситуации, но размер дисконта варьировался в пределах 10 долларов. Теперь же речь идет от 10 до 20 долларов.

«Конечно, все ждут, когда этот дисконт исчезнет. Мы 10 лет трудились, с момента, когда вышли на рынок в 2002 году, над тем, чтобы избавиться от дисконта. Но тогда он был меньше», - отметил Аркадий Злочевский

По мнению Аркадия Злочевского Россия может вернуться к реализации договоренностей по сделке, но только при условии соблюдения партнерами всех требований РФ. Спикер сомневается в порядочности остальных участников соглашения.