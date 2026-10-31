Грицюк сделал дубль и вышел в лучшие снайперы «Нью-Джерси» в сезоне

Дубль Грицюка позволил «Нью-Джерси» разгромить «Вегас»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Нью-Джерси Дэвилз»]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» уверенно обыграли «Вегас Голден Найтс» — 5:2.

Первой звездой матча стал российский форвард «Дьяволов» Арсений Грицюк, забросивший две шайбы.

Проводящий второй сезон в НХЛ россиянин стал лучшим снайпером «Нью-Джерси» с восемью голами, в списке лучших бомбардиров клуба он занимает второе место после Джека Хьюза. В активе Грицюка 12 (8+4) очков в 14 матчах.

В составе «Вегаса» голом отметился россиянин Иван Барбашев, у него вторая шайба в сезоне.

Звездный голкипер «Нью-Джерси» Коннор Хеллибак одержал вторую победу в двух матчах после обмена из «Виннипег Джетс». «Дьяволы» вышли на второе место в Столичном дивизионе Восточной конференции с 18 очками.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд обязал ИИХФ допустить российские команды к международным соревнованиям.

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