Грицюк сделал дубль и вышел в лучшие снайперы «Нью-Джерси» в сезоне

Первой звездой матча стал российский форвард «Дьяволов» Арсений Грицюк, забросивший две шайбы.

Проводящий второй сезон в НХЛ россиянин стал лучшим снайпером «Нью-Джерси» с восемью голами, в списке лучших бомбардиров клуба он занимает второе место после Джека Хьюза. В активе Грицюка 12 (8+4) очков в 14 матчах.

В составе «Вегаса» голом отметился россиянин Иван Барбашев, у него вторая шайба в сезоне.

Звездный голкипер «Нью-Джерси» Коннор Хеллибак одержал вторую победу в двух матчах после обмена из «Виннипег Джетс». «Дьяволы» вышли на второе место в Столичном дивизионе Восточной конференции с 18 очками.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд обязал ИИХФ допустить российские команды к международным соревнованиям.