Грицюк сделал дубль и вышел в лучшие снайперы «Нью-Джерси» в сезоне
Дубль Грицюка позволил «Нью-Джерси» разгромить «Вегас»
Фото: [ХК «Нью-Джерси Дэвилз»]
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» уверенно обыграли «Вегас Голден Найтс» — 5:2.
Первой звездой матча стал российский форвард «Дьяволов» Арсений Грицюк, забросивший две шайбы.
Проводящий второй сезон в НХЛ россиянин стал лучшим снайпером «Нью-Джерси» с восемью голами, в списке лучших бомбардиров клуба он занимает второе место после Джека Хьюза. В активе Грицюка 12 (8+4) очков в 14 матчах.
В составе «Вегаса» голом отметился россиянин Иван Барбашев, у него вторая шайба в сезоне.
Звездный голкипер «Нью-Джерси» Коннор Хеллибак одержал вторую победу в двух матчах после обмена из «Виннипег Джетс». «Дьяволы» вышли на второе место в Столичном дивизионе Восточной конференции с 18 очками.
Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд обязал ИИХФ допустить российские команды к международным соревнованиям.