Двухлетний ребенок и мужчина погибли в аварии в Уссурийске

В Уссурийске в результате столкновения двух автомобилей погибли 24-летний водитель Nissan March и его двухлетний пассажир. Супруга мужчины госпитализирована в тяжелом состоянии. По данным полиции, в машине не было детского удерживающего устройства. Об этом РИА Новости сообщили в управлении МВД России по Приморскому краю.

По данным правоохранительных органов, водитель Nissan March при повороте налево не уступил дорогу Honda Accord, которая двигалась навстречу. В результате автомобили столкнулись. Погибли 24-летний водитель Nissan и его двухлетний пассажир — полученные ими травмы оказались смертельными.

Супруга погибшего водителя также пострадала. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Водитель и пассажир Honda получили ушибы и ссадины, им назначили амбулаторное лечение.

В краевом УМВД уточнили, что в течение года водителя Nissan дважды привлекали к ответственности за нарушение правил перевозки ребенка. Его водительский стаж составлял один год. На момент аварии детского удерживающего устройства в автомобиле не было.

По факту ДТП со смертельным исходом назначен ряд исследований. После завершения проверочных мероприятий правоохранительные органы примут процессуальное решение в соответствии с законодательством.

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