Октябрь оказался теплее климатической нормы на большей части России

Октябрь на большей части территории России оказался теплее климатической нормы. Об этом РИА Новости сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По предварительной оценке синоптиков, особенно заметным превышение температурных показателей стало на Европейской территории страны.

Исключением стали Сибирь и север Урала, где в течение месяца наблюдалось похолодание. Поэтому средние температурные значения в этих регионах, как ожидается, будут соответствовать климатической норме или окажутся немного ниже нее.

Ранее сообщалось, что потепление расширило географию распространения клещей.