Навроцкому попытались преградить путь в Конституционный суд Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий столкнулся с попыткой помешать ему войти в здание Конституционного суда в Варшаве, где проходит протест с участием оппозиционных лидеров. На опубликованной видеозаписи видно, как женщина преграждает главе государства путь, после чего он отталкивает ее и проходит внутрь. Об этом пишет ТАСС .

На кадрах видно, как женщина преграждает президенту дорогу. По словам Берека, это судья Анна Корвин-Петровская, к которой перешли полномочия исполняющего обязанности руководителя суда после отстранения Богдана Свенчковского.

Навроцкий попросил женщину, державшую его в области груди, пропустить его. Затем президент оттолкнул ее и вошел в здание, следует из видеозаписи.

Глава государства прибыл к Конституционному суду после встречи с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским.

30 октября министр юстиции Польши Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении Богдана Свенчковского от обязанностей исполняющего обязанности председателя Конституционного суда и лишении его иммунитета.

На фоне конфликта к охране территории суда привлекли дополнительные силы полиции. Участники акции пытаются прорваться через ограждение, установленное правоохранителями.

Один из протестующих по имени Ярек заявил, что полякам необходимо защищать суверенитет страны. Он также выразил недовольство действиями нынешнего руководства Польши и призвал его уйти.

Ранее протестующие окружили Конституционный суд Польши, полиция усилила охрану.