Батраков забил дебютный матч в турецкой Суперлиге за «Галатасарай»

Батраков поучаствовал в разгроме «Коньяспора» голом и передачей

Культура и спорт

Фото: [ФК «Галатасарай»]

В матче турецкой Суперлиги «Галатасарай» на выезде разгромил «Коньяспор» (4:0). Одним из главных героев матча стал российский полузащитник гостей Алексей Батраков.

Россиянин забил свой первый мяч в турецкой Суперлиге (до этого он дважды отличался за «Галатасарай» в Лиге чемпионов). Кроме того, Батраков сделал ассист на Юнуса Акгюна. Полузащитник создал еще несколько моментов для своих партнеров и был заменен на 61-й минуте. К тому времени, «Галатасарай» уже забил все свои мячи в этом матче.

Всего у Батракова 3+3 в 11 матчах за «Галатасарай» во всех турнирах.

Новый клуб Батракова уверенно идет на первом месте в чемпионате Турции с 25 очками после 10 игр. Следующий матч «Галатасарай» проведет в Лиге чемпионов 3 ноября против немецкого «Штутгарта».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как обстоят дела у бывшего клуба Батракова «Локомотива».

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