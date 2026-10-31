Батраков забил дебютный матч в турецкой Суперлиге за «Галатасарай»

В матче турецкой Суперлиги «Галатасарай» на выезде разгромил «Коньяспор» (4:0). Одним из главных героев матча стал российский полузащитник гостей Алексей Батраков.

Россиянин забил свой первый мяч в турецкой Суперлиге (до этого он дважды отличался за «Галатасарай» в Лиге чемпионов). Кроме того, Батраков сделал ассист на Юнуса Акгюна. Полузащитник создал еще несколько моментов для своих партнеров и был заменен на 61-й минуте. К тому времени, «Галатасарай» уже забил все свои мячи в этом матче.

Всего у Батракова 3+3 в 11 матчах за «Галатасарай» во всех турнирах.

Новый клуб Батракова уверенно идет на первом месте в чемпионате Турции с 25 очками после 10 игр. Следующий матч «Галатасарай» проведет в Лиге чемпионов 3 ноября против немецкого «Штутгарта».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как обстоят дела у бывшего клуба Батракова «Локомотива».