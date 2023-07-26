Глава СБУ: Подрыв Крымского моста в 2022 году был организован службой безопасности

В среду, 26 июля, СБУ и «Укрпочта» презентовали памятную марку, приуроченную достижениям СБУ. Глава ведомства отметил, что подрыв Крымского моста 8 октября 2022 года был организован сотрудниками СБУ, а глава «Укрпочты» Игорь Смелянский был одет в футболку с изображением горящего моста, пишет агентство « РИА Новости ».

«Кто, как не мы спалим мосты, СБУ», - такая надпись на футболке главы «Укрпочты» Игоря Смелянского, на которой изображен подорванный Крымский мост

Символично, что старт празднования был оглашен нажатием кнопки красного цвета, возможно, это был какой-то намек на «ядерную кнопку». Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отметил, что СБУ выполнило множество успешных операций. Он выразил уверенность в победе Украины и отметил, что после этого, в СБУ смогут рассказать о своих достижениях в рамках проведения спецоперации. Но есть такие засекреченные дела, о которых говорить общественности нельзя даже спустя годы.

Глава СБУ отметил, что одна из успешных операций, которые выполнили сотрудники службы, - это подрыв Крымского моста в октябре 2022 года. Он обратил внимание, что его друг - глава «Укрпочты» Игорь Смелянский в честь столь значимого события выбрал футболку с фотографией горящего состава поезда, который пострадал вследствие подрыва со стороны ВСУ.

На памятной марке, ради которой было организовано торжественное мероприятие, на фоне поля и военного вертолета изображен украинский солдат.