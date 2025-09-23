Глава Щелково первым из руководителей округов Подмосковья перешел в МАХ

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков пригласил своих подписчиков следить за информацией, опубликованной им в новом отечественном мессенджере МАХ. Глава стал первым из руководителей округов Подмосковья, кто перешел в МАХ, сообщил REGIONS.

По информации издания, руководители субъектов Федерации активно осваивают новые цифровые площадки для коммуникации с гражданами. Согласно данным мониторинга, официальные каналы в отечественном мессенджере МАХ стали появляться у глав различных регионов. Примером такого перехода стало решение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который 14 августа анонсировал запуск своего представительства на этой платформе.

По данным издания, параллельно с чиновниками на платформу переходят и известные специалисты в области военно-политического анализа, публикуя там свои экспертные обзоры. Также в МАХ присутствуют ведущие отечественные новостные агентства.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как создать канал в мессенджере МАХ.