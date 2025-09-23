Жителям Подмосковья рассказали, как создать канал в мессенджере МАХ

В национальном мессенджере МАХ можно создать канал, такая возможность появилась у тех, кто владеет пабликом в VK, Telegram или ОК с числом подписчиков более 10 тыс., регистрацией в Роскомнадзоре и отметкой А+. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Для этого нужно обновить MAX до последней версии и оставить заявку в боте «Каналы в MAX» по ссылке. После этого нужно нажать на кнопку «Начать» — «Создать канал», выбрать социальную сеть, где уже есть более 10 тыс. подписчиков и метка А+. Номер телефона в МАХ должен совпадать с тем, который использовался для получения метки А+.

«После одобрения заявки создастся канал в МАХ. Ник и название сформируются автоматически. Они идентичны данным из реестра Роскомнадзора», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.