Глава Севастополя заявил о кадровых ротациях после обрушения подпорной стены

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на странице в интернет-мессенджере проинформировал, что причиной обрушения подпорной стены стала замуровка ливневых дренажных труб, сообщает ТАСС . Все, кто занимался разработкой проекта, понесут ответственность за допущенные ошибки.

«Уважаемые севастопольцы, приношу свои извинения за эту неприятную ситуацию. Она точно преодолима. Не допускает ошибок, как известно, тот, кто ничего не делает. Еще раз доброго вечера», - заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев

25 ноября стало известно об обрушении подпорной стены на проезжей части в Севастополе. Сообщалось, что движение транспорта по данному участку было временно ограничено, пишет агентство «РИА Новости». Среди водителей, пешеходов и пассажиров никто не пострадал.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что на месте происшествия ведутся работы по укреплению стены. Замуровка ливневых дренажных труб, которая предположительно стала причиной сегодняшнего обрушения стены, производилась во время ремонтных работ в период с 2018 по 2019 год. Воде было некуда выходить, поэтому все это время стена напитывалась влагой.

«Тогда же были, кстати, вырублены деревья вдоль Центра крови, которые забирали часть влаги и стабилизировали грунт. С этим контрактом, его кураторами и исполнителями сейчас будут разбираться правоохранители.» - написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Летом 2023 года уже стало понятно, что реконструкция 2018 года была выполнена некачественно.

«Мною были даны все необходимые поручения. Обезопасить максимально участок и готовить капитальную реконструкцию. Часть стены, как уже говорил, демонтировали, верхний пешеходный уровень закрыли, ограждения поставили, столб освещения с троллейбусной опорой убрали. Это помогло избежать гораздо более неприятной ситуации. Выбранный подрядчик начал изыскания и проектирование реконструкции стены. Проект должен был быть готов до конца декабря, работы начаты в конце января, начале февраля.» - написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Проектом руководил заместитель главы Севастополя Евгений Горлов. Ему официально объявлено неполное служебное соответствие, а в понедельник будет отозвано предложение о назначении политика заместителя севастопольского главы. Директор департамента городского хозяйства будет вынужден покинуть занимаемую должность. Соответствующий указ подпишут в понедельник. Для реализации дальнейших работ будет выбран другой проектировщик.

Местная власть сделала выводы после инцидента: будет сформирована организация, в компетентность которой войдет контроль подобных объектов.