Глава СК Александр Бастрыкин поставил под контроль отсутствие горячей воды в Тюмени

В эфире федерального телеканала глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что длительный ремонт и отсутствие горячей воды негативно отражается на жизни жителей Тюмени, особенно, социально уязвимых. По данным Бастрыкина, в одной из квартир проживает женщина, которая занимается воспитанием и уходом за ребенком-инвалидом. В условиях отсутствия горячего водоснабжения она испытывает трудности. Глава СК поручил провести проверку и отчитаться о проделанной работе.

Издание отмечает, что с подобной проблемой столкнулись жители и других многоэтажных домов, расположенных в Заречном и Европейском микрорайонах. Горячую воду отключили 18 июля. Жителей проинформировали, что 14 сентября плановые работы будут завершены. Горожане считают недопустимым отсутствие воды, когда с 1 сентября дети пойдут в школу. Жители оставляют жалобы на социальной странице мэра Руслану Кухаруку.