Глава Военного комитета НАТО: Россия остается сильным соперником

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что военный потенциал России не ослаб во время проведения спецоперации. РФ все также может нанести НАТО серьезный удар любым способом: с воздуха, моря или космоса, пишет агентство Associated Press .

«Нам никогда не следует недооценивать русских и их способность наносить ответный удар», - уверен глава Военного комитета НАТО

Роб Бауэр отметил, что радикального сокращения военно-технических российских возможностей на данный момент не зафиксировано.

«Не сократился военно-морской или военно-воздушный потенциал России», - так глава Военного комитета НАТО комментирует ход спецоперации

Глава Военного комитета НАТО акцентировал внимание на том, что не стоит не дооценивать потенциал РФ. Россия всегда наносит ответный удар. Особенно важно учитывать тот факт, что Россия - это ядерная держава.

Ранее, Роб Бауэр признал неуспешность украинского контрнаступления. Глава Военного комитета НАТО отметил, что оно будет длиться еще длительный период и призвал готовиться к определенным сложностям.