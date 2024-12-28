Глава Запорожской ОГА Федоров сообщил о не менее чем 397 взрывах за последние сутки

Глава местной госадминистрации Иван Федоров, который занял пост по назначению Киева, написалл в своем телеграм-канале о не менее чем 397 взрывах за последние сутки на территории региона, сообщило РИА Новости.

Глава Запорожской ОГА Федоров отметил, что ВС РФ использовали различные виды вооружений для атак по стратегически важным объектам региона, в частности, о применении РСЗО и нанесении авиаударов. Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения. Чиновник не уточнил, о каких именно предприятиях идет речь. Мирные жители региона не пострадали. По его данным, атакам подверглись 12 населенных регионов.

Запорожская область разделена на несколько частей. Одна территория находится под контролем Армии России. Решение о присоединении было принято по итогам проведенного референдума. Большинство жителей изъявили желание стать частью РФ. Вторая часть региона контролируется Киевом.

Ранее сообщалось, что в оккупированном ВСУ Запорожье произошел взрыв большой мощности.