Рогов: в оккупированном ВСУ Запорожье произошел взрыв большой мощности

В оккупированном украинскими войсками российском городе Запорожье был зафиксирован взрыв большой мощности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

Таким образом, собеседник агентства подтвердил озвученную накануне назначенным Киевом главой Запорожской ОВА Иваном Федоровым информацию, что в ночь на пятницу, 27 декабря, в Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв сильной мощности.

«Взрыв был большой мощности. В жилых домах по городу затряслись стекла», — сказал Рогов.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время последствия и природа взрыва выясняются.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу размещения ракет НАТО в Польше. Он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его проведении. Путин также заявил, что в том случае, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то в руках России окажутся данные об этом вооружении. Российская сторона попросит «наших ребят на Украине», и те передадут Москве ценные и современные решения, использованные в этих комплексах, если они там присутствуют.

По словам Пескова, Путин имел в виду, что «Орешник» как минимум на поколение опережает все существующие в мире вооружения.