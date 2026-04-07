«Главная канализация» организма: почему лимфа не имеет насоса и как 5 простых правил помогут избежать отеков и простуд

В человеческом теле есть сеть, которая функционирует без собственного «насоса». Ее нередко называют «главной канализацией» или «второй кровеносной системой». Речь идет о лимфатической системе. В отличие от крови, которую гонит по сосудам сердце, лимфа не имеет центрального двигателя. Ее продвижение обеспечивают только мышцы и пульсация сосудов. Почему каждому важно знать об этом и как поддерживать здоровый лимфоток, REGIONS рассказала врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко.

«Лимфатическую систему часто недооценивают. А ведь она выполняет три ключевые задачи: возвращает белки из межклеточного пространства в кровь, фильтрует инфекционных агентов и атипичные клетки в лимфоузлах и поддерживает иммунитет. Если лимфоток замедляется, организм теряет способность быстро выводить токсины и бороться с инфекциями. А происходит это чаще всего из-за одного — недостатка движения», — объясняет Александра Куденко.

Как устроена лимфатическая система

Лимфатическая сеть пронизывает все тело. Она состоит из мельчайших капилляров, сосудов и узлов. По сосудам движется лимфа — прозрачная жидкость, которая собирает из тканей продукты распада, токсины, бактерии и лишнюю влагу. На своем пути она проходит через лимфатические узлы — своеобразные фильтры, где обезвреживаются чужеродные агенты и созревают клетки иммунной системы.

«Можно представить лимфу как мусоровоз, который вывозит отходы из каждой клетки. А лимфоузлы — это станции переработки, где все опасное уничтожается. Если мусоровоз стоит, отходы накапливаются. Появляются отеки, снижается местный иммунитет, и человек начинает чаще болеть», — поясняет терапевт.

Почему лимфа не имеет насоса

Кровь толкает сердце, а лимфа приводится в движение за счет работы мышц. Когда мышцы сокращаются, они сдавливают лимфатические сосуды и проталкивают жидкость. Также движению способствует пульсация крупных артерий и движение диафрагмы при дыхании. Но главным «двигателем» все же остаются скелетные мышцы.

«Если человек много сидит или лежит, мышцы работают мало, лимфоток замедляется. Жидкость застаивается в тканях, появляются отеки — сначала в ногах, потом на лице, под глазами. Это не только эстетическая проблема. Застой лимфы ослабляет местный иммунитет: человек начинает чаще простужаться, дольше болеть, хуже переносить вирусные инфекции», — комментирует Александра Куденко.

Симптомы замедленного лимфотока

· Терапевт перечисляет признаки, которые могут говорить о застое лимфы:

· отеки ног к вечеру, следы от резинок носков;

· пастозность (припухлость) лица по утрам, мешки под глазами;

· частые и затяжные простуды, ОРВИ;

· увеличенные лимфоузлы без явной инфекции;

· хроническая усталость, чувство тяжести в теле;

· склонность к аллергическим реакциям;

· целлюлит (фиброзные изменения жировой ткани) — также связан с застоем лимфы.

«Многие списывают отеки на почки или сердце, а дело может быть в лимфатической системе. Если почки и сердце в порядке, но отеки есть — это повод заняться лимфодренажем. И самый доступный способ — движение», — подчеркивает врач.

Как улучшить движение лимфы: 5 простых правил

Физическая активность. Любая работа мышц запускает лимфоток. Достаточно 30 минут ходьбы в день, плавания, йоги или танцев. Особенно полезны упражнения с сокращением мышц ног: ходьба, приседания, подъемы на носки.

Дыхательная гимнастика. Глубокое диафрагмальное дыхание активирует грудной проток — главный лимфатический коллектор. Делайте медленные вдохи животом по 5–10 минут в день.

Питьевой режим. Лимфа на 90% состоит из воды. Без достаточного количества жидкости она становится вязкой и движется медленно. Пейте чистую воду из расчета 30 мл на 1 кг веса

Контрастный душ. Перепады температур стимулируют сокращение сосудов и мышц, что помогает лимфе двигаться.

Самомассаж. Легкое поглаживание по ходу лимфотока (снизу вверх, от конечностей к центру тела) улучшает отток. Но делать это нужно правильно: без сильного нажима, строго по направлению к лимфоузлам.

«Простые вещи: ходьба, дыхание, вода — работают лучше любых таблеток, когда речь идет о лимфе. А вот жесткие массажи и сдавливания могут навредить, если есть воспаленные узлы или другие заболевания. Перед активными техниками лучше проконсультироваться с врачом», — предупреждает Александра Куденко.

Врач обращает внимание на типичные ошибки при проблемах с лимфой:

· увлекаться горячими ваннами и саунами при выраженных отеках — это может усилить застой;

· носить тесную одежду и обувь, которая сдавливает лимфатические пути;

· делать агрессивный антицеллюлитный массаж без предварительного лимфодренажа — это может травмировать сосуды;

· бесконтрольно принимать мочегонные препараты — они выводят жидкость, но не решают проблему застоя

«Лимфа — это не та система, которую можно „пробить“ одним ударом. Она любит регулярность и мягкость. Лучше каждый день гулять по 20 минут, чем раз в месяц истязать себя в тренажерном зале», — советует врач.

Почему это важно

Лимфатическая система — ключевая часть иммунитета и естественного очищения организма. Ее работа напрямую зависит от нашей физической активности. Без движения лимфа застаивается, что ведет к отекам, частым простудам и снижению защитных сил.

«Начните с малого: встаньте из-за стола каждый час, пройдитесь, подышите. Добавьте вечернюю прогулку. Через месяц вы заметите, что отеки уходят, энергии прибавляется, а простуды случаются реже. Лимфатическая система не терпит лени, но она благодарна за каждое движение. И награда за это — крепкий иммунитет и легкость во всем теле», — заключает врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко.

