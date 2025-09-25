«Главное — сделать первый шаг»: олимпийский призер дал совет начинающим гребцам
Фото: [Медиасток.рф]
Российский гребец-каноист, заслуженный мастер спорта, олимпийский призер Иван Штыль дал совет начинающим гребцам, сообщил vostokmedia.com.
Спортсмен рассказал, что самое главное — это сделать первый шаг. Олимпийский призер уверен, что на спортивном пути каждого человека будет встречаться много сложностей, которые важно преодолеть. Добиться успеха можно при условии уважительного отношения к советам тренеров.
Российский гребец-каноист высказал мнение, что проведение соревнований в регионах положительно отражается на развитии спорта. Интервью Иван Штыль давал во время «Кубка губернатора Приморского края», который проходил в Приморском крае.
«Сегодня я здесь для того, чтобы поддержать участников, провести мастер-классы и передать свой опыт. Для меня важно делиться знаниями — это помогает новому поколению», — рассказал спортсмен.
Чемпион рассказал, что приморские спортсмены показали высокий уровень. Он рассказал, что наблюдал за заездом с участием спортсменов из Белоруссии. В команду вошли опытные гребцы. Победу одержали приморцы. По мнению собеседника «Восток-Медиа», конкуренция с сильными спортсменами делает победу еще более значимой.
Иван Штыль рассказал, что посещает мероприятие каждый год. По его мнению, с каждым разом организация становится еще более четкая, а спортсмены — опытнее.
Ранее сообщалось, что FIS на месяц отложила решение по допуску российских спортсменов.